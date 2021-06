Loredana Bertè: età, compagni, Bjorn Borg, canzoni, vero nome, carriera, Sanremo, gli anni Ottanta, Mia Martini

Loredana Bertè: età, compagni, Bjorn Borg, canzoni, vero nome, carriera, Sanremo.Una delle regine della canzone i taliana degli anni Ottanta sarà ospite di Verissimo su Canale 5, il salotto di Silvia Toffanin del sabato pomeriggio.

Dove e quando è nata Loredana Bertè: biografia, peso, altezza di Loredana Bertè

La Bertè è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria ed ha 70 anni. la sua altezza dichiarata è di 1,67 metri e pesa circa 70 chili. Il suo vero nome è Loredana Carmela Rosaria Bertè.

Marito e figli: la vita privata di Loredana Bertè

La Bertè si è sposata due volte ma non ha figli. Il matrimonio con Bjorn Borg è durato dal 1989 al 1993, mentre quello con Roberto Berger si è protratto dal 1983 al 1987.

Loredana Bertè, canzoni e carriera della sorella di Mia martini

Loredana Bertè è una cantautrice e attrice italiana. Considerata dalla critica come la regina del rock italiano, ed è la sorella minore della compianta Mia Martini. È ritenuta sin dagli anni Settanta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano.

Dopo aver collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, intraprende la carriera idiscografica imponendosi all’attenzione del grande pubblico con il brano Sei bellissima (1975). Dedicato (1978) la fa conoscere al grande pubblico. E’ poi a cavallo del decennio successivo che la Bertè raggiunge l’apice della popolarità, registrando brani quali E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Il suo album Traslocando (1982) è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al numero 24 tra i 100 migliori dischi italiani della storia, unica donna presente tra i primi 30 posti.

Come ricorda Wikipedia, nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui un Festivalbar, cinque Vota la voce, un Disco per l’estate, tre Wind Music Awards e due Rtl Power Hits.

Loredana Bertè e Sanremo

La Bertè ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2008 le è stato assegnato il “Premio alla carriera città di Sanremo”. Nel 2021 la cantante si è esibita con il brano “Figlia di…” in occasione della sua partecipazione alla prima serata della kermesse per celebrare i suoi 70 anni.

Il brano è stato un successo che ancora oggi, a distanza di mesi ,viene proposto in radio. Sul palco del Festival, per festeggiare i suoi 70 anni ha cantato anche Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima.