Loredana Bertè, l’ex fidanzato Mario Lavezzi è stato uno degli opsiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. A Serena Bortone, Il cantautore ed ex chitarrista dei Camaleonti racconta: “Il rapporto con lei è stato disastroso”. Lavezzi è stato legato professionalmente con Lorendana Bertè per diverso tempo. insieme hanno collezionato diversi successi.

Loredana Bertè, Mario Lavezzi: “Il rapporto sentimentale tra noi è stato un disastro”

Mario Lavezzi, dopo aver raccontato gli esordi nella Milano degli anni Sessanta ha parlato di Loredana: “Abbiamo avuto un rapporto sentimentale che poi è sfociato anche in ambito professionale. Ma devo dire che dal punto di vista sentimentale è stato un vero disastro. Era il periodo dell’amore libero, delle comuni, quindi anche il nostro amore era libero. Avevamo storie parallele mentre stavamo insieme. Quando l’ho conosciuta avevo già una fidanzata, poi Loredana ha sconvolto tutto”.

Lavezzi: “Ecco cosa mi ha colpito di Loredana”

Lavezzi, a Serena Bortone spiega di essere stato colpito dalla sua energia. Poi confessa di essere stato sconvolto dal rapporto con lei. Il primo incontro con Loredana è avvenuto in un locale: “Le ho fatto sentire una canzone che avevo scritto, a lei è piaciuta e le ho lasciato una cassetta, poi è partita per un servizio fotografico e quando è tornata è nato l’amore”

Lavezzi parla poi del suo incontro con Mogol e Battisti. Con la coppia ha condiviso molti successi. Battisti, racconta Lavezzi, era una persona molto precisa e molto impostata: “La scelta delle tonalità, gli arrangiamenti, era molto preciso nel suo lavoro. Lui sceglieva tutto in modo molto meticoloso”. Battisti era di destra? lavezzi smentisce e spiega la sua versione: “Era un periodo di impegno politico, ma lui scelse di non schierarsi e tutti pensarono fosse di destra ma non lo era”.