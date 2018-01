ROMA – Dopo l’intervista a Loredana Lecciso a Domenica Live, dove la soubrette ha ammesso tra lei e il marito, Albano Carrisi, c’è stato solo un allontanamento ma non una rottura, Barbara D’Urso torna a parlare del triangolo amoroso che coinvolgerebbe la coppia e Romina Power.

Gli ospiti in studio commentano quanto accaduto e arriva un’indiscrezione. “E’ iniziata la marcia di riavvicinamento tra Al Bano e Loredana”, dicono in studio i bene informati.

Intanto continuano a esserci le fazioni. C’è chi sostiene l’attuale compagna del cantante, chi invece vorrebbe vedere riunita la coppia storica e propende per Romina Power. In molti sottolineano, tuttavia, che la Power non avrebbe dovuto interferire e che le sue provocazioni non sono rispettose.

La Lecciso ha ribadito il suo amore per il padre di due dei suoi figli rivelando che presto tornerà a casa, a Cellino San Marco.