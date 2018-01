ROMA – Ospite di “Domenica Live”, Loredana Lecciso parla del suo matrimonio, finito o almeno così sembra, con Al Bano: “Ci terrei a dire una cosa per onestà, in realtà nessuno ha lasciato nessuno. Nessuno lo ha detto. C’è stato un allontanamento che non era nato da quella situazione o da varie situazioni, uhm, ehm, come dire poco gradite a me. In realtà ero già fuori da prima”.

La D’Urso insiste: “Non sono allora le provocazioni di Romina come scrivono i giornali?”, “Beh sì, in realtà si. A volte il confine tra l’ironia e il buon gusto è labile. Non ho gradito affatto alcune esternazioni. Anche il cuore non mi è piaciuto ma a onor del vero Al Bano mi ha spiegato che ha fatto la foto con ingenuità, pensava fosse un dolce tipico. Sarei ipocrita a dire il contrario. Voglio dare anche il beneficio dell’ironia, ma qualunque sia il movente poi queste cose arrivano e fanno male. Con Al Bano io ho costruito una famiglia. Mi dispiace perché passo per il terzo incomodo e invece ci assicuro che quando ho iniziato la mia storia d’amore con Al Bano era un uomo libero. Eravamo due persone libere e abbiamo iniziato il nostro percorso insieme che negli ultimi tempi… poi è arrivata qualche incursione volontaria, non certo da parte di Al Bano, ma dall’altra parte”.