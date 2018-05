ROMA – Loredana Lecciso torna ad attaccare Romina Power a Domenica Live, dicendo: “Per me è un’estranea”. La soubrette aveva accusato la cantante americana [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di essere stata la causa della fine della sua storia con Albano Carrisi.

“Probabilmente ha detto delle frasi eccessive perché si trovava in un momento di caos”, spiega chiarendo che il loro amore è durato per tutti i 18 anni in cui sono stati insieme. “Ha detto delle cose eccessive, non lo difendo perché sono buona e lo voglio proteggere a tutti i costi, ma perché mi fido di lui, della sua buona fede e so che se gli avessi chiesto di smentire lo avrebbe fatto”.

Poi la Lecciso parla delle dichiarazioni di Romina: “Non è bello quello che dice di Al Bano, quando dice che lo ha sempre amato, lede la sua figura e quella di Al Bano. In questo modo fa credere che lui sia stato bigamo, se ha questi sentimenti per lui è bene che li tuteli, anche per rispetto suo, e anche per me”. Poi Loredana invita Barbara D’Urso ad invitare Romina nel suo programma e la D’Urso lancia la frecciatina: “Credo di non esserle molto simpatica, l’ho invitata varie volte ma non è venuta. La invito di nuovo, poi se non verrà faremo il famoso 22% senza di lei”.