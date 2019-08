Loredana Lecciso: “Storia con Gigi D’Alessio? Un’invenzione giornalistica”

ROMA – Loredana Lecciso intervistata da Controcopertina parla della sua vita sentimentale. Ovviamente al centro c’è il suo attuale rapporto con Al Bano Carrisi e della voce che qualcuno ha messo in giro nei giorni scorsi di una sua presunta relazione clandestina con Gigi D’Alessio.

C’è stato davvero qualcosa tra lei e il cantautore napoletano? Loredana smentisce dicendo che è tutta un’invenzione giornalistica. Dice che a sentire queste voci le viene da ridere. Al moemnto confida di essere single e di non essere alla ricerca di un nuovo compagno. Vuole concentrarsi sui figli e non sente la necessità di una nuova relazione.

Loredana Lecciso: “Tra me e Al Bano ora c’è tanto affetto”

Loredana e Al Bano stanno vivendo un momento di serenità dopo aver provato senza successo a tornare insieme. A Controcopertina la Lecciso illustra la sua nuova vita raccontando che di base abita a Lecce, ma fa volentieri qualche incursione a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano. Apprezza il tempo trascorso lì, e apprezza il fatto che il luogo sia pieno di ragazzi e di amici. C’è davvero un’energia positiva, racconta la Lecciso. Tra lei e Al bano, ora c’è un grande affetto non dettato solo dai figli che hanno insieme.

Il suo nome intanto riecheggia negli studi di Cologno Monzese: entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorin? Lei non ha mai negato questa possibilità. Non basta che aspettare per vedere se ci sarà o meno.