ROMA – Loredana Lecciso ha rivelato durante una intervista a CHI un particolare sulla nascita di Jasmine, la prima figlia avuta dalla relazione con Al Bano: “Nessuno sapeva della nostra relazione, non potevo dire che ero rimasta incinta neanche ai miei genitori”. Ma ci fu un problema durante la gravidanza che costrinse la coppia ad annunciare la loro storia: “Ebbi una minaccia d’aborto e fui costretta a rivelarlo”.

La Lecciso descrive Al Bano come un padre presente e molto attento: “Va con Jasmine persino ai concerti dei rapper o di Justin Bieber. E’ molto aperto mentalmente”, sostiene dispetto dei luoghi comuni. Sul periodo della separazione invece rivela come i figli “non hanno mai sofferto le nostre scelte, anche perché con loro siamo stati più bravi, Al Bano come papà merita un dieci pieno”.

La showgirl inoltre chiarisce anche che lei e Al Bano non stanno insieme. “Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione: non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere”.

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip?

Nell’intervista Loredana Lecciso parla anche dei futuri impegni televisivi: “Ci rivedremo nel salotto di Barbara D’Urso”. E sulle voci di una sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Ho sempre rifiutato, si immagina la mattina senza trucco? L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me […] ma non so se avrei il coraggio di farlo”. (fonte CHI)