Lorella Boccia chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figlia, vita privata, Instagram, Amici, dove vive, biografia e carriera. La conduttrice e ballerina Lorella Boccia conduce questa sera 2 maggio il programma Made in Sud. Il programma è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Lorella Boccia

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata (Napoli) il 27 dicembre del 1991. Ha 30 anni. E’ alta 172 cm. Frequenta sin dall’infanzia scuole di danza classica e moderna, conseguendo il diploma in danza presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini. Intraprende poi la carriera da ballerina al Teatro di San Carlo di Napoli, negli spettacoli Il Guarracino e La Bella Addormentata. Nel 2009 viene scelta nel cast dell’Aida di Franco Zeffirelli.

Marito, figlia, Instagram, dove vive, vita privata di Lorella Boccia

La Boccia ha sposato nel 2019 Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta. Al loro matrimonio era assente Paola Perego, attuale moglie di Lucio. La prima figlia della coppia, Luce Althea, nasce nel 2021. A proposito del parto, la ballerina ha dichiarato: “Non è stato facile. Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio”. La ballerina vive e lavora a Roma. Profilo Instagram: @boccialorella.

Lorella Boccia racconta l’aggressione subita da lei e Niccolò Presta

Qualche tempo fa, a Verissimo, Lorella aveva raccontato una aggressione che aveva subito con il marito Niccolò Presta: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto”.

La carriera di Lorella Boccia

Divenuta nota al grande pubblico a seguito della sua partecipazione alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stata la prima ballerina italiana ingaggiata nel film Step Up: All In. Parallelamente alla carriera da ballerina, Boccia ha condotto alcuni programmi televisivi, tra cui Colorado, Rivelo, Venus Club e Made in Sud.

