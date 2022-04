Lorella Boccia, dove e quando è nata, età, marito, figli, teatro, cinema, tv, vita privata, il suocero vip

Lorella Boccia è tra i concorrenti vip de I Soliti Ignoti – Il ritorno di oggi, martedì 12 aprile, insieme a Clementino, con cui conduce Made in Sud. Ma chi è Lorella Boccia? Che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Lorella Boccia

Lorella Boccia è una ballerina e conduttrice televisiva italiana. E’ nata a Torre Annunziata il 27 dicembre del 1991. Ha dunque 30 anni.

Ha frequentato sin da bambina scuole di danza classica e moderna, conseguendo il diploma in danza presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini.

Ballerina al San Carlo di Napoli

In seguito è stata ballerina al Teatro di San Carlo di Napoli, negli spettacoli Il Guarracino e La Bella Addormentata. Nel 2009 viene scelta nel cast dell’Aida di Franco Zeffirelli.

Nel 2011 è ballerina del programma Rai in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Trasferitasi a Roma, nel corso del 2012 è presente nei corpi di ballo di Mettiamoci all’opera, Attenti a quei due – La sfida, Per tutta la vita…?.

Nell’ottobre dello stesso anno passa le selezioni della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Boccia: il cinema e la tv

Nel 2013, dopo aver partecipato al film Third Person, diviene la prima ballerina italiana ad essere inserita nel cast del film hollywoodiano Step Up: All In, distribuito nell’anno successivo.

Nel 2014 affianca Paolo Ruffini e Olga Kent alla conduzione del programma Mediaset Colorado e va in tournée con Evolushow di Enrico Brignano.

Nell’autunno dello stesso anno è presente nel corpo di ballo di Sogno e son desto, condotto da Massimo Ranieri.

Dal 2016 entra a far parte del cast dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. Dal 2018 al 2019 conduce insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta il day-time di Amici di Maria De Filippi su Real Time.

Sempre nel 2018 conduce assieme a Ezio Greggio il Monte-Carlo Film Festival.

Nel 2020 viene scelta tra i ballerini principali del video del brano Ciclone di Elodie e Takagi & Ketra.

Nel 2021 conduce il programma Venus Club su Italia 1, affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Nell’aprile 2022 conduce assieme a Clementino la quindicesima edizione di Made in Sud su Rai 2.

Marito, figli: la vita privata di Lorella Boccia

Lorella Boccia è sposata dal 1º giugno 2019 con l’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta, figlio del produttore televisivo Lucio Presta.

La prima figlia della coppia, Luce Althea, è nata il 20 ottobre 2021.