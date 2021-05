Chi è Lorella Boccia: età, altezza, peso, marito, figli, Instagram, Amici, vita privata, biografia e carriera della ballerina e presentatrice tv. Molti la conoscono perché nuora di Lucio Presta e per averla vista recentemente alla conduzione di Rivelo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Lorella Boccia

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata (Napoli) il 27 dicembre 1991. Allo stato attuale ha dunque 29 anni. Il suo segno zodiacale è il Capricorno. L’altezza dichiarata è di 1,72 metri e il peso forma è di circa 62 chili.

Lorella ha sempre detto che la sua famiglia l’ha appoggiata nella sua passione per la danza. Dopo averla studiata per 8 anni, è diventata una ballerina professionista, anche grazie alla partecipazione ad Amici. Inoltre è una grande amante degli animali: ha due cani e due pappagalli.

Marito Niccolò Presta, figli, incinta, Instagram: la vita privata di Lorella Boccia

Lorella Boccia ha sposato nel 2019 Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta. Al loro matrimonio era assente Paola Perego, attuale moglie di Lucio. I due non hanno ancora figli ma, proprio negli ultimi giorni, Lorella ha annunciato di essere incinta.

Lorella ha postato una foto con un abito che lascia vedere il pancione, accompagnata da questo messaggio: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo”.

La Boccia è molto attiva anche su Instagram. Il suo profilo ufficiale è seguito da oltre 658 mila followers.

Lorella Boccia racconta l’aggressione subita da lei e Niccolò Presta

Qualche tempo fa, a Verissimo, Lorella aveva raccontato una aggressione che aveva subito con il marito Niccolò Presta: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto”.

“Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa ha dato fastidio agli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone. Io però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva istintivamente difendermi, ma loro avevano un coltello, lui nulla”.

Lorella Boccia, dal successo di Amici a Step Up

Lorella Boccia deve molto del proprio successo ad Amici. E’ un’ex concorrente del programma di Maria De Filippi e in seguito è stata anche la conduttrice del Day Time. Proprio in virtù di questo, ha ottenuto il suo primo ingaggio per il film Step Up, dedicato al mondo della danza.