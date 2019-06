ROMA – Intervistata dal settimanale “Nuovo”, Lorella Cuccarini rivela:

“Ai tempi di Buona Domenica, ero rimasta incinta. Doveva essere il mio primo figlio. Ma lo persi per un aborto spontaneo – ha spiegato la showgirl, svelando di aver pensato di lasciare il mondo dello spettacolo proprio in seguito a quel triste episodio – . Avevo paura che non sarei più potuta diventare madre. Così per un anno mi allontanai dalla televisione”.

“L’aborto è un dolore che si può metabolizzare, ma la malinconia rimane – ha aggiunto la showgirl – . Sono comunque stata fortunata ad avere quattro ragazzi”. Dopo l’aborto spontaneo che di certo ha segnato la vita della Cuccarini, infatti, è arrivata la primogenita Sara, che oggi ha 25 anni.

Poi sono arrivati Giovanni (che oggi ha 23 anni) e infine i due gemelli, Chiara e Giorgio (18).

Lorella Cuccarini torna a Rai Uno?

Intanto cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro di Lorella Cuccarini. La conduttrice, infatti, secondo le ultime voci di tele-mercato dovrebbe essere stata scelta per la conduzione della nuova edizione de La Vita in Diretta. Sarà vero? Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più sul futuro della showgirl.

Fonte: settimanale Nuovo.