Lorella Cuccarini chi è, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, Covid e vita privata

Chi è Lorella Cuccarini, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, Covid e vita privata della conduttrice italiana. Lorella Cuccarini infatti è tra gli ospiti di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda ogni sabato nel pomeriggio su Canale Cinque.

Dove e quando è nata, età e biografia di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini nasce a Roma il 10 agosto del 1965 e ha 55 anni di età. E’ una conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. I suoi genitori si separarono quando Lorella aveva dieci anni e da allora la Cuccarini ha avuto pochi rapporti col padre. Lorella Cuccarini è stata scoperta da Pippo Baudo che l’ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986.

Poi è passata successivamente a Mediaset nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, ha riscosso particolare successo. Negli anni novanta Lorella Cuccarini ha formato un sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 ha condotto, assieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante in gara nell’edizione del 1995. Ha proseguito l’attività canora interpretando le sigle dei programmi da lei condotti e dal 1994 è testimonial della maratona televisiva a scopi benefici Trenta ore per la vita. Nel 2011 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica.

Marito, figli e vita privata di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. Conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi (nato nel 1954), dal quale ha avuto quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Nonostante il grande amore che la lega a Testi da quasi trent’anni, la showgirl ha dichiarato in più occasioni che un posto speciale nel suo cuore è e sarà sempre per Hugh Jackman.

Nel 2009, attraverso le pagine di Vanity Fair, Lorella Cuccarini ha dichiarato di essere sempre stata a favore delle unioni civili. Contraria però alla surrogazione di maternità e all’adozione da parte di coppie dello stesso sesso. Nel 2018 ha rilasciato opinioni critiche nei confronti dell’Unione europea e del fenomeno dell’immigrazione in Italia. Ha inoltre espresso ammirazione per i politici Alberto Bagnai e Paolo Savona, ministro nel primo governo Conte.

Lorella Cuccarini, il Covid e il profilo Instagram

Lo scorso gennaio Lorella Cuccarini, che ora è tra le coach di Amici di Maria De Filippi, ha avuto il Covid. Poche settimane prima Lorella Cuccarini aveva espresso grande soddisfazione per l’opportunità di partecipare ad una delle trasmissioni più importanti di Mediaset. “È un’immensa soddisfazione per me far parte di questa squadra visto che parliamo dell’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. Avrò, inoltre, l’opportunità di capire le mie reali capacità come insegnante e questa è sicuramente una grandissima responsabilità”. Qui il profilo Instagram ufficiale di Lorella Cuccarini.