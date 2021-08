Lorella Cuccarini compie 56 anni. Il video (postato su Instagram e ripreso dall’Agenzia Vista) in cui spegne le candeline.

Chi è Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965. I suoi genitori si separano quando aveva 10 anni e da allora ha avuto pochi rapporti con il padre. A 9 anni inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Fa la sua prima apparizione televisiva a 12 anni nel programma Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà. Continua la sua carriera come ballerina di fila in programmi come Te lo do io il Brasile con Beppe Grillo, Sponsor City con Fabio Fazio ed Il tastomatto con Pippo Franco.

Il marito Silvio Capitta, i figli Chiara, Giorgio, Sara e Giovanni

E’ sposata dal 1991 con Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production, conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi. I due hanno quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni. Profilo Instagram: lcuccarini.

Decisivo per la carriera della Cuccarini è l’incontro con Pippo Baudo nel 1985. Inizia così la carriera di showgirl al suo fianco nel 1985 in Fantastico 6, interpretando la sigla Sugar Sugar. Nel 1986 viene riconfermata per Fantastico 7 e viene eletta personaggio dell’anno. Sempre nel 1986 pubblica il suo primo Lp dal titolo Lorel, oltre ai 45 giri contenenti le sigle dei programmi fin qui fatti. Nel 1987 partecipa come ospite alla puntata finale del Festival di Sanremo. Nello stesso anno segue Pippo Baudo e passa alla Fininvest (Mediaset nel 1996), dove conduce Festival. Nel 1991 si trasferisce a Madonna di Campiglio e conduce la versione invernale di Bellezze al bagno col titolo di Bellezze sulla neve. Le viene affidata la prima diretta di canale 5 Buona Domenica. Incide il suo primo CD dal titolo Voci, che riceve un disco di platino. Torna al Festival di Sanremo nel 1993, ma in qualità di conduttrice, al fianco di Pippo Baudo. Vince 2 telegatti come personaggio femminile dell’anno. Si traferisce nel 1999, dopo 10 anni trascorsi negli studi di Cologno Monzese, a Cinecittà, e conduce con successo Campioni di ballo. Nel 20o2 torna in Rai per condurre al fianco di Gianni Morandi Uno di noi.

Nella stagione 2019-2020 conduce La vita in diretta su Rai 1 ed entra nello staff di Amici in qualità di insegnante di danza (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).