ROMA – Lorella Cuccarini interviene sul tema delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo e difende Fausto Brizzi, il regista accusato da parte di molte showgirl. Ospite della trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer Cartabianca, la Cuccarini si espone: “Per me è innocente fino a prova contraria”.

“Ci sono state sicuramente delle situazioni in cui ho intuito che ci sarebbe stata un avances”, racconta la conduttrice e ballerina, “poi noi sappiamo come mettere a tacere queste avance, poi probabilmente ho avuto meno occasioni di lavoro, non mi interessa, non ho mai pensato di dover fare un film ad Hollywood, o di avere un lavoro passando attraverso i letti di qualcuno. Penso che ci sia abuso di potere, questo però è appannaggio degli uomini, come delle donne. Ma noi donne non possiamo passare sempre per le piccole fiammiferaie, sappiamo quando c’è l’insidia dietro l’angolo, sappiamo dire ‘no’ in modo elegante, come anche in modo non elegante quando la proposta arriva da una persona che è un porco”.