ROMA – Grand Tour, il programma condotto da Lorella Cuccarini che fin qui non ha convinto troppo, almeno a giudicare dagli ascolti, probabilmente chiuderà con una settimana di anticipo.

Almeno questo è quello che scrive TvBlog: secondo il sito specializzato la trasmissione terminerà quindi con una settimana di anticipo il 23 e non, come previsto, il 30 agosto.

A pesare gli ascolti non proprio brillanti: prima puntata con un 12,4% di share, 9,2% nella seconda puntata e 9,8% nella terza.

La Rai, tuttavia, smentisce e parla solo di un accorpamento tra le due puntate finali:

“Nessuna chiusura anticipata di Grand Tour, il programma condotto da Lorella Cuccarini in onda su Rai 1. La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntata che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”.

Fonte: TvBlog, La Repubblica.

Lorella Cuccarini, il botta e risposta tra Rita Dalla Chiesa e Heather Parisi.

“Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste” ha scritto su Twitter Heather Parisi ironizzando su Lorella Cuccarini e sugli ascolti non certo ottimi di Grand Tour.

“Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini? Alla faccia della solidarietà tra colleghe – ha risposto Rita Dalla Chiesa – Faccio bene io che non ci ho mai creduto. Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è di attaccare Lorella così?”.

“Nel tuo profilo – ha risposto di nuovo la Parisi – vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati, ma non ce n’è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po’ di parte…”.