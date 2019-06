ROMA – Lorella Cuccarini con un occhio nero. Così si è mostrata ai fan la conduttrice con una foto postata sul suo profilo Instagram. A spiegare cosa le è accaduto è sempre lei nella didascalia: “Camminare sul marciapiede e schiantarsi al suolo per colpa di una buca”.

Insomma è stato “solo” un brutto incidente che però le ha lasciato un evidente ricordo sul volto. Per fortuna nulla di irreparabile: la ballerina riacquisterà sicuramente il sorriso in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà tornare protagonista in Rai.

Secondo le indiscrezioni sui nuovi palinsesti autunnali la Cuccarini prenderà il posto di Francesca Fialdini a La vita in diretta. Farà coppia col giornalista Alberto Matano, anche lui in sostituzione di Tiberio Timperi. Ma alla Cuccarini potrebbe essere riservato anche un altro programma di punta di RaiUno, ossia Linea Verde. Se confermata, la vedremo al fianco di Federico Quaranta dal prossimo 9 agosto. (Fonte: Instagram)