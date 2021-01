Anche Lorella Cuccarini positiva al Covid e così la nuova insegnante di ballo del programma Amici, che andrà in onda su Canale 5 sabato 9 gennaio, sarà costretta in collegamento da casa.

È stata infatti registrata nella giornata di giovedì la prima puntata della nuova edizione di Amici. Lorella Cuccarini la nuova insegnante di ballo è risultata positiva al Covid-19 e per le sue condizioni di salute ha dovuto saltare la prima registrazione.

Lorella Cuccarini positiva ma in collegamento da casa

Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News Lorella Cuccarini ha comunque preso parte alla puntata in collegamento da casa come professoressa di ballo affiancando le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini dando voti e giudizi proprio come fosse in studio.

Poche settimane fa Lorella Cuccarini aveva espresso grande soddisfazione per l’opportunità di partecipare ad una delle trasmissioni più importanti di Mediaset. “È un’immensa soddisfazione per me far parte di questa squadra visto che parliamo dell’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. Avrò, inoltre, l’opportunità di capire le mie reali capacità come insegnante e questa è sicuramente una grandissima responsabilità”. Si attendono aggiornamenti anche perché Lorella non è una presenza solo in trasmissione. Anche durante la settimana è fondamentale in quanto insegnante degli allievi della scuola di ballo e canto. (Fonte Vicolo delle News).