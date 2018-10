ROMA – Lorella Cuccarini racconta la sua svolta sovranista: “Ho votato per una delle due forze al governo”. La showgirl, oggi 53enne, scende anche nei dettagli. E in particolare si concentra sul tanto temuto spread: “Pochi giorni fa ho letto un sondaggio: una delle paure più grandi degli italiani è lo spread […] Non possiamo vivere con l’incubo dello spread. L’ho capito persino io!”.

Intervistata da La Verità, la showgirl sull’Unione Europea ha le idee chiarissime: “Viviamo una Unione divisa dagli egoismi, costruita sulla speculazione dei grandi mercati. Non c’è etica, c’è troppa finanza […] sovranità sembra diventata una brutta parola. Eppure il concetto è scritto nel primo articolo della nostra Costituzione!”.

La Cuccarini racconta poi anche di aver letto Gli Stregoni di Marcello Foa e di averlo trovato “illuminante. Il libro di Foa mi è stato consigliato da mia sorella e mi ha molto colpito. Due anni fa ho letto Il mondo nuovo di Aldous Huxley e mi si è aperta la finestra del ragionamento sulle utopie negative”.