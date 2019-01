ROMA – Tapiro d’oro per Lorella Cuccarini dopo le polemiche con Heather Parisi per la sua svolta da ballerina “sovranista”. Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro alla showgirl per quelle frasi che le due ballerine di Nemica Amatissima si sono scambiate via social dopo che la Cuccarini ha espresso il suo sostegno a Matteo Salvini e al governo Lega-M5s.

Staffelli ha chiesto spiegazioni e la Cuccarini ha replicato: “Non è successo niente. Facciamo finta di niente, è passato”. Ma l’inviato di Striscia la notizia non si è accontentato: “Ma perché si è arrabbiata? Perché le ha detto che balla per Salvini?”. La Cuccarini non ha negato la sua simpatia per Salvini, ma ha voluto chiarire un punto che l’ha fatta infuriare: “Perché mi piace il confronto e non l’insulto. Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico”.