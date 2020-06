ROMA – Lorella Cuccarini lascia La Vita in Diretta per motivazioni politiche? Secondo le voci che si rincorrono, la conduttrice potrebbe lasciare la trasmissione a causa delle sue posizione sovraniste che ai partiti attualmente al Governo non piacciono.

La notizia non è stata confermata e probabilmente sotto questa forma non verrà mai confermata.

Le voci sono però bastate e sui social è spuntato l’hashtag #IoStoConLorella diventato subito di tendenza in Italia.

“Trovo assurdo che la politica si occupi di chi può stare in tv e chi no” commenta qualcuno su Twitter. Lucio Presta, il manager dell’ex ballerina cresciuta professionalmente nelle reti Mediaset risponde direttamente all’utente con amarezza: “A chi lo dice”.

Simona Ventura approva quanto scritto da Presta ed ha messo “Mi piace”.

“Lorella Cuccarini è una professionista seria con un grande curriculum e in un’azienda di servizio pubblico dovrebbe contare solo questo. Punto” scrive qualcun altro.

C’è però chi è critico e scrive: “In queste ore in tutti i paesi del mondo gli utenti social si mobilitano per cause nobili tipo #blacklifematters o #JusticeForZahraShah. in Italia abbiamo invece #iostoconlorella, per difendere una soubrette che non fa più ascolti tv e ammazza l’auditel” (fonte; Il Messaggero, Twitter).