Lorena Bianchetti chi è: età, dove e quando è nata, marito, figlia, vita privata, A sua immagine. La giornalista, oggi venerdì 15 aprile intervisterà Papa Francesco. Appuntamento su Rai Uno alle ore 14.

Lorena Bianchetti nasce a Roma il 9 febbraio del 1974 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha 48 anni ed è alta 170 centimetri. Laureata in Lingue e Letterature straniere, con 110 e lode, all’Università Sapienza di Roma, dal 2005 è giornalista pubblicista.

Inizia giovanissima come interprete di fotoromanzi. In tv esordisce negli anni novanta su Rai1 con Piacere Raiuno. Appare per la prima volta nel ruolo di presentatrice dal 1994 al 1997 in Italia in bicicletta, programma culturale di 240 puntate in onda tutte le mattine su Rai 3.