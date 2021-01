Lorena Bianchetti chi è: età, marito, figli, carriera della conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Lorena Bianchetti ospite di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Raidue. Attrice e conduttrice, conosciuta soprattutto per lo show A sua immagine, ha condotto anche Domenica In oltre a prendere parte in famose fiction come Carabinieri e nel film Prego di David Murray.

Lorena Bianchetti chi è: la biografia

Nata a Roma il 9 febbraio del 1974 (46 anni), sotto il segno dell’Acquario, è alta 170 centimetri. E’ laureata in Lingue e Letterature straniere, con 110 e lode, presso la Sapienza di Roma e dal 2005 è giornalista pubblicista. E’ sposata dal 2015 con lo chef ed imprenditore Bernando De Luca. La cerimonia è stata celebrata privatamente con pochi intimi nella Capitale, presso la chiesa di Santo Stefano degli Abissini. Lo sposo è proprietario del ristorante romano Virginiae. Il 5 marzo 2019, all’età di 45 anni, è diventata mamma di Estelle. Nel 2018 ha scritto un libro, “Una guerriera disarmata”.

La conduttrice ha spiegato di essere la donna, la moglie e la mamma di amici grazie al fatto di essere cresciuta in una famiglia umile che le ha trasmesso valori soldi e importanti. “Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale – ha spiegato in una recente intervista -. Mi ha insegnato il senso dell’onestà, cioè a guardare tutto con onestà e trasparenza. Sono stata in diretta la domenica della morte di mio padre. È stato difficile ma è stato l’ultimo regalo che ho fatto a mio padre. Ero felice di concretizzare quella che era stata la sua testimonianza. I miei genitori hanno fatto. Un esempio di umiltà, passione è quello che ho sempre applicato nel mio lavoro”.

Lorena Bianchetti, la carriera

Il suo esordio sul piccolo scherno avviene su Rai 1 con Piacere Raiuno. Appare per la prima volta nel ruolo di presentatrice dal 1994 al 1997 in Italia in bicicletta, su Rai 3. Nel 1997 è stata la valletta di Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio su Canale 5. Nello stesso anno conduce su Stream TV Canale Viaggi, un programma dedicato ai viaggi. Conduce anche la trasmissione Speciale Rai international (1997-1998), per gli italiani all’estero.

Per il TG2 è stata l’inviata a Pietrelcina in occasione della canonizzazione di Padre Pio nel 2002. La notorietà arriva nel 1999 quando è al timone del programma A sua immagine, che conduce ogni domenica fino al 2005. Programma dove ritorna dal febbraio del 2014, sostituendo Rosario Carello. Nel 2020 ha condotto il concerto di Ennio Morricone presso il Senato della Repubblica Italiana in presenza del presidente del senato Elisabetta Casellati.