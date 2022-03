Lorena Cesarini chi è, età, altezza, peso, fidanzato, genitori, origini, Instagram, vita privata, carriera. La maggior parte degli italiani l’ha conosciuta durante l’ultimo Festival di Sanremo (dove è stata uno dei volti femminili). Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, genitori, origini, la biografia di Lorena Cesarini

Lorena Cesarini è nata nel 1987 a Dakar, in Senegal, da madre senegalese e padre italiano, di Roma. Ha 35 anni. Non conosciamo la data di nascita, per cui non possiamo risalire al suo segno zodiacale. E’ alta circa 157 centimetri ma non si hanno informazioni sul suo peso.

I suoi genitori si sono conosciuti a Roma negli anni 80. In un’intervista al Mattino ha raccontato che il papà andava spesso in Senegal e quando tornava nella sua città soffriva il mal d’Africa: “Vide questa donna nera, così bella, a Roma, e rimase folgorato. Insieme hanno deciso di farmi nascere a Dakar per darmi la possibilità di avere la doppia cittadinanza, ma a Roma sono venuta a tre mesi e qui sono rimasta”. Da tanto tempo non torna in Africa, l’ultima volta con il padre, che è morto quando lei aveva solo 12 anni.

E’ laureata in Storia contemporanea e ha lavorato presso l’Archivio Centrale dello Stato. Nel 2014, dopo l’incontro fortuito con una casting director, si è presentata ad alcuni provini cinematografici e ha debuttato nel film Arance e martello di Diego Bianchi.

Fidanzato, Instagram, dove vive, la vita privata di Lorena Cesarini

L’attrice è fidanzata con un uomo del quale non si hanno informazioni. Durante un’intervista a The Italian Reve, l’attrice ha confessato: “Forse è grazie all’amore che c’è fra me e il mio fidanzato che ho scoperto il desiderio di voler creare una famiglia, di dare vita all’amore che c’è fra noi”. Vive a Roma. Profilo Instagram: lorena_monroe_cesarini.

La carriera di Lorena Cesarini

La carriera dell’attrice subisce una svolta importante quando a chiamarla è Leonardo Pieraccioni per il suo film Il professor Cenerentolo, uscito nel 2015. Interpreta il personaggio di Sveva. Nel 2016 l’attrice è impegnata nella produzione della miniserie televisiva I bastardi di Pizzofalcone, tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni.

Il successo arriva grazie alla serie prodotta da Netflix Suburra, nella quale interpreta il ruolo di Isabelle Mbamba, donna che fa girare la testa al protagonista Aureliano (Alessandro Borghi). L’attrice torna sul grande schermo nel 2020 con il film È per il tuo bene. Nel 2022 affianca Amadeus nella conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo.