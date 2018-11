ROMA – “Sono invalida civile al 65% e per questo sono stata lasciata fuori dal gruppo parlamentare del Pd”. Queste le accuse mosse da Lorena Spaziani, che ha alle spalle dodici anni di lavoro e tre legislature con lo stesso gruppo parlamentare.

“A fine legislatura, siamo stati licenziati come da prassi – ha detto la donna a Le Iene -, ma alla riapertura di quella nuova il gruppo ha deciso di sopprimerne 25 e tra questi c’ero pure io”.

Secondo la Spaziani il motivo di questa decisione è la sua malattia, la sclerodermia, una malattia autoimmune che colpisce organi interni ed esterni. Così adesso la 55enne si ritrova con 1000 euro di disoccupazione, che non bastano per affrontare le spese mediche.

Matteo Renzi, cui la Spaziani ha scritto ma da cui non ha mai ricevuto risposta, prova a giustificarsi: “Questo tema è del gruppo parlamentare. Non posso prendere un impegno specifico solo per Lorena”.