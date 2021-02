“Ho avuto un tumore al rene”. A raccontare il suo dramma a Domenica Live è Lorenzo Battistello, concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, quella con Rocco Casalino, Marina La Rosa e il compianto Pietro Taricone.

Battistello spiega a Barbara D’Urso di avere scoperto il tumore per caso. “Noi maschietti non andiamo molto a curarci – dice – Mia moglie, che è medico, molto più attenta di me mi consigliava ad ogni cosa di fare esami”.

“Avevo un tatuaggio, che si è infiammato, si è gonfiato. Pensavo al sole. Mia moglie mi dice: vai dal dermatologo”.

Lorenzo Battistello, il tumore al rene

“Il dermatologo – prosegue Battistello – mi dice che potrebbero essere i vecchi inchiostri ma mi fa fare altri controlli”.

“A settembre 2018 faccio il solito controllo, ero tranquillo, mi chiama la segreteria del medico, mi dice: Si è liberato un posto, vuoi venire prima?”.

Ma la ragione era un’altra: “Il tecnico radiologo, che controllava i polmoni, allarga l’immagine e vede una macchia sul rene. Non aveva mai fatto prima una cosa del genere. Non aveva mai usato la parola cancro, tumore. Ma era molto preoccupata, mi ha accompagnato alla porta”.

Lorenzo Battistello, l’intervento con il robot

Il medico spiega quindi all’ex gieffino che dovrà sottoporsi ad un intervento. “E lì la seconda fortuna – continua Battistello – Decidono di operarmi con Da Vinci, un robot. Non mi tolgono il rene, riescono a pulirlo”.

“Il medico mi dice lasciami il tuo cellulare, voglio farti un regalo. Sono stato operato il 3 dicembre, mi ha chiamato la vigilia di Natale e mi ha detto: Il tumore è maligno ma a bassissima aggressività, per me tu sei curato. Io non ho mai preso neanche una pastiglia. Va detto in questo periodo di Covid: Dobbiamo fidarci dei medici”.

Lorenzo Battistello e il videomessaggio di Marina La Rosa

A Domenica Live arriva anche un videomessaggio di Marina La Rosa. Barbara D’Urso gli domanda se con lei ci sia stato un bacio ai tempi del Grande Fratello

“Dentro la casa, no – risponde Battistello – Fuori, sì, ci siamo frequentati per un po’. Si era creato un legame dentro la casa, ricordo le sue lacrime quando sono andato via”.