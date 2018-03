ROMA – Lorenzo Crespi è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live per parlare della sua disastrosa situazione economica e delle condizioni di salute.

L’attore, 46 anni, nell’intervista, finisce per svelare l’entità economica del gettone di presenza per chi fa ospitate in TV.

“Se anche venissi qua una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto – ha detto Crespi – Io vengo qui, prendo un mio gettone, il nostro gettone è piccolo, non è grande, ma è capace di gestire lo stipendio di un impiegato”.

Alle dichiarazioni di Crespi, sono seguite le spiegazioni della D’Urso, che ha provato a ridimensionare la situazione parlando di una sorta di rimborso spese che la produzione riserva agli ospiti delle sue trasmissioni. Ma Crespi ha insistito: “Sì, ma se vieni qua dieci volte ci vivi”.

La rivelazione dell’attore ha scatenato immediatamente le reazioni indignate dei telespettatori che sui social network hanno gridato allo scandalo: “Un gettone di presenza a Domenica live vale circa 10 affitti di 600€!! Cioè 6000€ per una presenza. Vergognatevi!!” ha scritto un utente su Twitter.