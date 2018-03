ROMA – Lorenzo Crespi dà sue notizie attraverso i social dopo l’appello disperato che nei giorni scorsi aveva affidato a Instagram. L’attore, 46 anni, che nella giornata di ieri aveva comunicato il suo ricovero in ospedale a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ha aggiornato gli utenti che stanno seguendo la sua vicenda con la notizia del rinvio della sua degenza.

“Altra nottata al gelo, siti, giornali chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno… Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi (8 marzo, ndr). Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono rivoltare come un pedalino..e in tutto questo indovinare dove dormo stanotte??..La gente è disumana..Perdi fiducia in tutto e in tutti” ha twittato l’attore siciliano.

In un altro tweet Crespi ha espresso tutto il suo affetto nei confronti di Barbara d’Urso difendendola dalle accuse di chi sostiene l’abbia abbandonato: “Visto che io c’ho la malattia e ve la prendete con Barbara d’Urso che Non c’entra niente, io domani mi faccio la tac e domenica anche cadavere sarò a Domenica Live ve lo giuro, pure se non mi reggo in piedi” ha promesso Crespi.