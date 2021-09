Lorenzo Gioielli chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Gioielli sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live. La trasmissione tv condotta in prima serata su La7 da Diego Bianchi ‘Zoro’. Nella trasmissione, si parlerà sia di politica che di attualità.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Lorenzo Gioielli

Lorenzo Gioielli è nato il 31 luglio del 1961 a Roma. Quindi ha 60 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo che non usa un nome d’arte. Quindi è noto al pubblico con il suo nome di battesimo.

La moglie, i figli: la vita privata di Lorenzo Gioielli

Abbiamo tantissime informazioni sulla carriera professionale di questo bravissimo attore e regista ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Quindi non abbiamo informazioni né sulla moglie, né sui figli.

La carriera di Lorenzo Gioielli

Nato a Roma nel 1961, entra nella Bottega Teatrale di Firenze, scuola teatrale diretta da Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi nei primi anni ottanta. Scopre tardivamente l’amore per la regia e soprattutto per la scrittura.

Come scrive Wikipedia, nel 2004 vince ex aequo il Premio Gran Giallo Città di Cattolica con il racconto Matteo 19, 14. Lasciate che i bambini vengano a me. Il suo esordio nella narrativa è nel 2005, con il libro 59 minuti. È attualmente il direttore artistico dell’Accademia Stap Brancaccio, scuola di recitazione, drammaturgia e regia del Teatro Brancaccio.