Chi è Lorenzo Insigne: dove e quando è nato, carriera e vita privata del calciatore italiano, attaccante del Napoli, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021. Insigne è ospite nella puntata di sabato 19 febbraio 2022 a C’è posta per te.

Non è la prima volta del calciatore nel programma di Maria De Filippi. Già a febbraio 2021 si era commosso per la storia di una famiglia napoletana emigrata a Torino.

Insigne aveva risposto alla chiamate del giovane Nicola che ha voluto fare una sorpresa ai genitori Bruno e Carmela, grandi tifosi azzurri ma in lutto per la perdita della figlia a soli 27 anni. Insigne, per l’occasione, portò alcuni regali ai due coniugi, tra i quali una sua maglia autografata.

Dove e quando è nato, altezza: la biografia di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne nasce a Napoli il 4 giugno 1991, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 30 anni ed è alto 163 cm. Cresciuto a Frattamaggiore, comune a Nord del capoluogo partenopeo, Insigne si avvicina al calcio fin da piccolo: anche i suoi tre fratelli, Antonio, Roberto e Marco, sono calciatori.

Insigne inizia a giocare nella Grumese e a 15 anni viene notato dal Napoli che lo vuole nel settore giovanile. Le sue qualità non passano inosservate, tanto che già a gennaio 2010 arriva l’esordio ufficiale in Serie A.

Va poi a giocare in prestito alla Cavese per farsi le ossa. L’esplosione di Insigne arriva nelle due stagioni successive con Zdenek Zeman: boemo per lui è stato un vero e proprio maestro. Prima a Foggia, dove ha giocato al fianco di Marco Sau e poi con il Pescara dei miracoli.

Al termine della stagione abruzzese torna al Napoli dove sin da subito è diventato un punto di riferimento: nel suo palmarès figurano 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Con la nazionale italiana ha partecipato al Campionato del mondo 2014, al Campionato d’Europa 2016 e al campionato d’Europa 2020.

Dal 1º luglio 2022 sarà un nuovo giocatore del Toronto FC.

Moglie Genoveffa Darone, figli: la vita privata di Lorenzo Insigne

Molto riservato rispetto alla sua vita privata, Lorenzo Insigne è sposato dal 2012 con Genoveffa Darone, detta Jenny. Anche lei, poco propensa ai riflettori, è diventata nota al pubblico televisivo dopo che ha collaborato con Le Iene per organizzare uno scherzo al marito.

Lorenzo e Genoveffa si sono conosciuti da piccoli, poi si sono allontanati per i trasferimenti di lui. Ma dal suo ritorno a Napoli non si sono più lasciati, come nelle migliori favole.

“Lui veniva spesso a trovarmi nel negozio di famiglia – ha raccontato lei – dove lavoravo insieme a mia cugina, ma a far scoccare la scintilla è stata una vacanza con dei nostri amici in comune”.

La coppia ha due figli: Carmine, nato nel 2013 e Christian, nato nel 2015.

Lorenzo Insigne e il tiraggiro

Insigne ha contribuito a rendere celebre l’espressione tiraggiro, entrata nel Vocabolario Treccani nel 2021 dopo esser divenuta di uso comune proprio in riferimento a lui durante il campionato d’Europa 2020.

Il tiro a giro, scrive la Treccani, è “fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”, “adattamento del napoletano parlato tir a ggir”.