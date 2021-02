Lorenzo Lavia chi è: età, altezza, moglie, figli famiglia, carriera dell’attore ospite di Oggi è un altro Giorno

Lorenzo Lavia sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. Lorenzo sarà intervistato nella puntata di oggi, martedì 23 febbraio.

Lorenzo è un attore italiano, che ha lavorato in tv, cinema e teatro. E’ figlio di Gabriele Lavia, celebre attore e altrettanto famoso latin lover.

Lorenzo Lavia: età, altezza, segno zodiacale

Lorenzo Lavia è nato a Roma il 16 aprile 1972. E’ dunque del segno zodiacale dell’Ariete. L’attore è alto circa 1,75 metri.

Lorenzo Lavia: moglie, figli, famiglia, padre Gabiele Lavia

Lorenzo è figlio di Gabriele Lavia, attore e regista, e dell’attrice Annarita Bartolomei. Ed è proprio con il papà che ha cominciato a recitare. Ha due sorelle, Maria Lavia e Lucia Lavia.

Lorenzo è molto riservato sulla propria vita privata. Tuttavia non è sposato e non risulta che abbia figli.

Lorenzo Lavia carriera

Tra i ruoli di maggior successo ricordiamo Benedetto in Molto rumore per nulla e quello di Angelo in Misura per misura, entrambe commedie shakespeariane. Lorenzo ha preso parte negli anni in numerose serie televisive di successo come Perlasca, La squadra, Don Matteo e Amiche mie.

Tra gli altri registi con cui ha lavorato ricordiamo Piero Maccarinelli, Alberto Negrin, Giuseppe Patroni Griffi, Liliana Cavani e Mario Missiroli.

Ha partecipato anche a Smetto quando voglio, il film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e Valeria Solarino. Nel 2014 c’è stato anche il suo debutto alla regia teatrale con lo spettacolo Vero Amico di Goldoni.

Per vedere la sua attività professionale completa (titoli di tv, cinema e teatro) basta andare sulla pagina di Wikipedia a lui dedicata.

Lorenzo Lavia e l’assoluzione dall’accusa di calunnia

Assolto perché il fatto non sussiste. E’ stato assolto Lorenzo Lavia, attore, figlio di Gabriele Lavia, dall’accusa di calunnia. La vicenda risale al 2009 ed era nata da una lite tra padroni di cani.