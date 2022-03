Lorenzo Orsini chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Il rapper Lorenzo Orsini partecipa questa sera 15 marzo al programma La pupa e il secchione show. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Lorenzo Orsini

Lorenzo Orsini, in arte Lollo G, è nato nel 2001 a Formigine, in provincia di Modena. Ha 22 anni. Si avvicina al mondo della musica a 16 anni aprendo i concerti di diversi artisti come Ghali, Samuel Heron, Sick Luke, Gue Pequeno, Achille Lauro, Drefgold e Mambolosco. Il rapper è uno studente universitario e studia giurisprudenza.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Lorenzo Orsini

Orsini è stato fidanzato con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio. Secondo alcune indiscrezioni, il rapper sarebbe stato legato sentimentalmente anche alla modella Beatrice Poppi. Attualmente non si hanno informazioni sulla sua vita privata. Il suo profilo Instagram conta oltre 137mila follower: iamlollog.

Stando ad alcune indiscrezioni, il rapper sarebbe figlio di una relazione extraconiugale tra il Principe Vittorio Emanuele di Savoia e un’avvocatessa modenese. Ma Emanuele Filiberto, contattato dal giornalista Roberto Alessi, nel corso di Pomeriggio 5, ha smentito categoricamente questa notizia di gossip definendola una bufala.

La carriera di Lorenzo Orsini

Il rapper ha inciso e pubblicato su You Tube diverse canzoni come Questa volta no, Voglia di te e Salgo su. Ha anche collaborato con artisti come Gue Pequeno, Achille Lauro e Lil Wayne.