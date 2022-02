Lorenzo Viotti chi è, età, altezza, peso, fidanzata, figli, Serena Bortone, dove e quando è nato, Instagram, vita privata. Il giovane direttore d’orchestra è diventato famoso negli ultimi mesi anche per le sue comparsate in tv. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso la biografia di Lorenzo Viotti

Nato il 15 marzo del 1990 a Losanna, in Svizzera, Lorenzo Viotti ha attualmente 31 anni. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. Figlio del direttore Marcello Viotti, Lorenzo è direttore musicale dell’Orchestra Gulbenkian e direttore principale designato dell’Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi, dell’Orchestra da camera dei Paesi Bassi e dell’Opera Nazionale neerlandese.

Non si hanno notizie della sua altezza né del suo peso. Di certo ha un fisico molto curato, visto che è un grande amante dello sport.

Moglie, fidanzata, figli, Instagram, Serena Bortone: la vita privata di Lorenzo Viotti

Della vita privata di Lorenzo Viotti non si sa molto. Si sa che ama lo sport (tennis, boxe, kitesurf, snowboard e le arti marziali) è che si dichiara, almeno per ora, “felicemente single”. Non si hanno dunque notizie di fidanzata o figli.

Tuttavia, qualche mese fa il sito Dagospia ha insinuato che potesse avere un flirt con Serena Bortone. Il giovane direttore d’orchestra (31 anni) è stato infatti ospite di Oggi è un altro Giorno. E qui la conduttrice sembrava aver cominciato a flirtare con lui. Poi, scrive Dago, i due sarebbero stati avvistati a cena insieme qualche giorno dopo. Troppo poco per parlare di un flirt o di una storia.

A chi gli chiede del suo carattere Lorenzo Viotti risponde: “La mia educazione e il mio temperamento sono francesi, il mio passaporto è svizzero, l’Austria e la Germania hanno rappresentato la mia crescita musicale. Il mio sangue però è italiano: mi piace la dolce vita”.

A chi sostiene che certe partiture non competono a un giovane direttore risponde così: “Che è una convinzione vecchia e, se posso dire, sciocca. Maturità non significa avere più anni. Se sai cos’è la malinconia e il sapore diverso delle lacrime puoi dirigere il “Poco Allegretto” della Terza di Brahms anche a trent’anni”.

Ha però un account ufficiale su Instagram, dove posta perlopiù foto inerenti la sua attività lavorativa.