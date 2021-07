Loretta Goggi chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Gianni Brezza, figli, vita privata, Maledetta Primavera, dove vive, biografia. La cantante e attrice Loretta Goggi è ospite questa sera 29 luglio del programma A raccontare comincia tu, intervista andata in onda nel 2019. Il programma di Raffaella Carrà è in onda su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Loretta Goggi

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre del 1950. Ha 70 anni. E’ alta 170 cm. Suo padre Giulio è romano, la madre Costanza è nata in provincia di Benevento. Ha due sorelle: Liliana, la maggiore, e Daniela, nata nel 1953. Fin da piccola studia canto e musica. La sua prima esperienza risale al 1958, quando prende parte all’incisione dell’audiolibro Lourdes 1858 – Le apparizioni della Madonna con Bernardette. Viene notata da Silvio Gigli e nel 1959 partecipa al concorso radiofonico Disco magico. Nel 1962 fa il suo esordio come attrice nella prosa televisiva della Rai Sotto processo.

Gianni Brezza, figli, dove vive, curiosità e vita privata di Loretta Goggi

Sul set dello show Fantastico, la Goggi conosce Gianni Brezza, ballerino e coreografo. Con lui la cantante trascorre tutta la vita e nel 2008 i due, dopo 29 anni di convivenza, decidono di sposarsi. Nel 2011, però, Brezza muore a causa di un tumore. A Gente la Goggi dichiara: “Sono stata malissimo, sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare”. La Goggi non ha figli. Vive a Roma.

Nel 1979 la cantante decide di posare per Playboy in un servizio fotografico di Roberto Rocchi con relativa copertina. La Goggi è stata la prima donna a condurre un quiz televisivo, Loretta Goggi in quiz. E’ stata anche la prima donna a condurre come presentatrice principale il Festival di Sanremo.

La carriera di Loretta Goggi

Nel 1963, a 12 anni, la Goggi incide la sua prima canzone, Se la cercherai. Negli anni ’60 recita in diversi sceneggiati Rai, tra cui Robinson non deve morire, Demetrio Pianelli, I Miserabili e Una tragedia americana. A partire dal 1965 si dedica anche al doppiaggio: è la voce del canarino Titti nei cartoni animati della Warner Bros. Fa il suo esordio al cinema nel 1965 con il film Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli con protagonista Stefania Sandrelli.

Negli anni ’70 si esibisce come showgirl e nel 1972 affianca Pippo Baudo nella conduzione del programma Canzonissima. Nel 1981 partecipa al Festival di Sanremo con il suo brano più celebre, Maledetta Primavera, conquistando il secondo posto nella classifica finale.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI LORETTA GOGGI