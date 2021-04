Loretta Goggi chi è: età, la morte del marito, figli, Sanremo, vita privata, la malattia

Loretta Goggi chi è, la cantante e presentatrice che questa sera sarà tra i protagonisti del programma Top Dieci condotto da Carlo Conti.

Loretta Goggi, età, marito, figli

Loretta Goggi nasce a Roma il 29 settembre 1950. Ha 70 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Loretta è Alta 170 centimetri e non ha figli. Suo marito è stato il ballerino, coreografo, regista e attore italiano Gianni Brezza morto nel 2011. La coppia si è sposata nel 1979 e non ha avuto figli. La Goggi ha raccontato però di averli desiderati molto.

Loretta è la seconda di tre figlie. Sua sorella minore è Daniela che ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, come showgirl, attrice e cantante. Daniela, tra i suoi successi ha molte canzoni per bambini.

Loretta Goggi, carriera e Sanremo

La carriera di Loretta Goggi inizia come cantante nel 1959 quando partecipa a Disco Verde. Loretta partecipa e vince in coppia con Nilla Pizzi. Il suo esordio come attrice è invece del 1962 con un ruolo nella prosa televisiva Rai “Sotto processo”.

Negli anni Settanta si afferma come showgirl e imitatrice partecipando a vari show delle reti Rai. Nel 2000, Rete 4 le dedica lo show Auguri Loretta per festeggiare i suoi 50 anni. Dal 2012 al 2015 è stata giudice in Tale e quale show dove è tornata nel 2018.

Loretta ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1981 e si è posizionata seconda con il brano Maledetta Primavera.

Nel 1983 è tornata a Sanremo come presentatrice. Loretta Goggi vanta vari primati: è stata la prima donna a condurre un quiz televisivo accompagnata da due valletti. È stata anche il primo personaggio Rai a passare alla tv privata.

La malattia

Dopo la morte di suo marito, Loretta Goggi è stata molto male avendo sviluppato una sorta di depressione. La cantante non mangiava più e si è chiusa in casa senza uscire per sei mesi. La Goggi ha raccontato in un’intervista cosa le è accaduto dopo la morte del suo compagno di vita e lavoro per 32 anni. Brezza gli è stato portato via da una lunga malattia