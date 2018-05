Loretta Rossi Stuart, la sorella di Kim: “Le mie foto a luci rosse finite online…”

ROMA – Intervistata da “Sabato Italiano”, Loretta Rossi Stuart, la sorella di Kim Rossi Stuart, ha parlato della sua battaglia legale.

Loretta Rossi Stuart, come già raccontato a Leggo, posò per un servizio fotografico di nudo per la rivista Boss, ma dopo anni le foto sono finite online e Loretta, che ha avviato una causa, non solo l’ha persa ma ha rischiato di vedersi pignorare la casa per sostenere le spese legali.

Intervistata da Eleonora Daniele spiega: “Ho saputo l’esito della sentenza e dopo 3 giorni in cui sono stata paralizzata ho deciso che volevo combattere, ed è quello che sto facendo”. La donna sostiene che la sua è una battaglia che fa a nome di tutte le donne. “Da quando è uscito questo articolo su Leggo mi hanno contattato per sapere cosa sia successo e io ho parlato e voglio raccontare come sono andate le cose”.