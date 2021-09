Lory Del Santo chi è, età, figli, marito, fidanzato, Eric Clapton, vita privata, carriera e biografia

Chi è Lory Del Santo: età, figli, marito, fidanzato, Eric Clapton, vita privata, carriera e biografia del personaggio televisivo oggi ospite ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Lory Del Santo

Loredana Del Santo, nome d’arte “Lory”, è nata il 28 settembre del 1958 a Povegliano (età 63 anni), in provincia di Verona. Esordisce all’età di 16 anni come valletta al Festivalbar del 1975 e ben presto arriva il salto di qualità sul grande schermo, dove recita nella pellicola di “Bolognini Dove vai in vacanza?” e successivamente in “Geppo il folle”, con Adriano Celentano. Nel 1980 entra a far parte del cast de “I seduttori della Domenica” di Dino Risi e poi nel film “Desideria: la vita interiore”, di Gianni Barcelloni Corte.

In quegli anni partecipa alla trasmissione Tagli, ritagli e frattaglie nei panni di un’affascinante archivista, poi collabora con Renzo Arbore nella commedia “Che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene?”, dopodiché diventa la “bigliettaia” nel programma cult del periodo “Drive In”, prodotto di Antonio Ricci. Lory Del Santo torna sulla scena diventando una delle naufraghe nella terza edizione dell’Isola dei Famosi, che a seguire vincerà con il 75% delle preferenze. Nel 2018 diventa una concorrente nella terza edizione del Grande Fratello VIP.

I due figli morti e la storia con Eric Clapton

Lory Del Santo è stata al centro del gossip per le relazioni avute con George Harrison, Richard Krajicek e Dodi Al Fayed. Tra queste, la storia d’amore più famosa è stata quella con la star americana Eric Clapton. La coppia, si conobbero nel 1985, ebbe un figlio, Conor Loren Clapton, morto tragicamente il 20 marzo 1991 a causa di un’improvvisa caduta avvenuta dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York.

Dopo la fine della storia col chitarrista, Lory Del Santo ebbe una relazione sentimentale con l’imprenditore Silvio Sardi e dal quale ebbe il suo secondogenito il 23 luglio del 1991: Devin. Lory Del Santo diventò madre per la terza volta nel 1999, quando nacque Loren Del Santo, ma non fu mai rivelata l’identità del padre biologico. Proprio Loren, che soffriva di anedonia, si suicidò nel 2018.

Il fidanzato e la vita privata di Lory Del Santo

Lory Del Santo è fidanzata da ormai 6 anni con Marco Cucolo, opinionista e modello di origini napoletano apparso spesse volte in studio da Barbara D’Urso. Nonostante i 33 anni di differenza, la coppia appare unita.