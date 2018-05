ROMA – Lory Del Santo racconta il suo dolore a Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il figlio Devin Arnold non le parla più dallo scorso agosto e la showgirl non è riuscita a incontrarlo nemmeno nel suo ultimo viaggio a Los Angeles, dove il ragazzo vive. “Spero non sia davvero per sempre”, ha detto la Del Santo confidandosi con la D’Urso.

La showgirl ospite di Pomeriggio Cinque non ha fatto segreto dei suoi problemi con il figlio Devin e alla conduttrice e amica ha spiegato: “Mi ha detto ‘Da oggi non ti parlerò mai più’. Spero non sia davvero per sempre. Da agosto non ci siamo più parlati. Quando sono stata a Los Angeles la scorsa settimana per una cosa di lavoro, per tre giorni, lui ha saputo che arrivavo ed è scomparso”.

Si mostra forte, ma gli occhi sono quelli di una mamma ferita: “Non voglio essere triste per questo perché ogni persona deve fare le sue scelte, anche vivere i momenti particolari della propria esistenza, ma non pensavo durasse così tanto. E’ quasi un anno”.