ROMA – Lory Del Santo mette in guardia Francesca De André su Gennaro Lillio. La showgirl, che in passato ha avuto una relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello e attuale fidanzato della De Andrè, durante una intervista a Nuovo, spiega: “Lui sa usare bene le parole. E’ bravo a far valere le sue ragioni ed è un buon tattico. Insomma, ci sa fare. Mentre Francesca con la storia del “Dico tutto in faccia” spesso parla a vanvera non dando il giusto peso a quello che afferma”.

Secondo la Del Santo, Lillio sarebbe un calcolatore e la differenza di caratteri si farà sentire: “Diciamo che cerca di cavarsela quand’è in difficoltà. Francesca è sicura della sua bellezza e pensa che ogni uomo dovrebbe cadere ai suoi piedi. Tratta quindi tutti con sufficienza. Quello con Gennaro è sicuramente un rapporto strano. Penso che lui sia più coinvolto di Francesca perché altrimenti, dopo aver capito che tipo è lei e averlo fatto notare ai telespettatori del GF, non sarebbe subito ritornato dalla De André”.

Infine secondo Lory la relazione tra la De André e Gennaro Lillio non ha futuro: “Penso che questa sia una relazione difficile: lei non ha un lavoro che possa darle stabilità e lui neanche. Quindi stare in una barca vacillante non è di sicuro un buon inizio (…) Tutto può accadere, ma se si litiga così tanto da subito, come hanno fatto loro, di certo la storia nasce con macchie che, prima o poi, si possono allargare. Senza telecamere la situazione è diversa”. (fonte NUOVO)