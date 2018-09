ROMA – Lory Del Santo non ha partecipato al funerale del figlio Loren, morto suicida, per prendere parte al casting del Grande Fratello Vip. Questa l’accusa via Twitter del giornalista Antonello Piroso che ha scatenato non poche polemiche.

Dopo che Loren si è tolto la vita a Los Angeles, la Del Santo si è mostrata in televisione per confermare la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per parlare della malattia del figlio più piccolo, l’anedonia. Una patologia che lo ha portato al suicidio e che provoca l’incapacità di provare piacere per le cose della vita.

La scelta non è stata particolarmente gradita dal pubblico, anche se la Del Santo ha provato a spiegare di voler prendere parte al Grande Fratello Vip come “terapia” per superare il gravissimo lutto che l’ha colpita. Intanto però Anna Rossi per il giornale riporta le accuse del giornalista Piroso che inevitabilmente accendono la polemica: