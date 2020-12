Lory Del Santo è l’ospite di oggi, martedì 29 dicembre, a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone.

La showgirl e attrice racconta la sua infanzia difficile e l’immenso dolore che ha dovuto affrontare con la morte dei suoi figli.

Lory Del Santo e l’infanzia nella povertà: “E’ stata durissima”

Lory Del Santo racconta di aver vissuto nella povertà per tanti anni.

Sua mamma Clorinda l’ha messa al mondo in una stalla dato che la casa in cui viveva non avere i vetri alle finestre. A ricordarglielo è la conduttrice: “Mi ha colpito la storia che sei nata in una stalla”.

La Del Santo lo ha raccontato recentemente a Elisabetta Gregoraci. Ora ci è ritornata su.

“Non importa da dove si parte, ma dove si arriva. Il mio destino era segnato” ha detto l’attrice.

A 3 anni è arrivata la morte del padre a causa di un incidente stradale. Sua madre si è trovata a crescerla da sola, assieme alla sorellina più piccola.

La Del Santo ha poi trascorso la maggior parte della sua infanzia presso un istituto gestito da suore.

Sua mamma, per mantenere la famiglia, passava tutta la giornata lavorando e non si poteva occupare delle sue figlie.

A scuola ha studiato tanto per far felice la mamma. Poi un giorno è fuggita di casa per tentare di trovare successo nel mondo dello spettacolo. Ricordando questo momento, la Del Santo si commuove e dice: “E’ stata durissima”.

Lory Del Santo, la moglie del figlio Conor

A Oggi è un altro giorno, la showgirl ha parlato della dolora perdita di tre figli.

Il suo primogenito è stato Conor. Nato nel 1986 dalla relazione con il chitarrista britannico Eric Clapton, Conor è caduto accidentalmente dal 53esimo piano di un grattacielo a New York quando aveva solamente 5 anni.

In seguito Lory ha perso il suo secondogenito, frutto dell’amore con il tennista Richard Krajicek. Il bambino è morto ad appena 15 giorni di vita: “Di questa storia non parlo mai, è stato un incidente di natura, può capitare. È rimasto solo un ricordo mio personale”.

Poi sono arrivati Devin, nato nel 1991 dalla storia con Silvio Sardi e Loren, nato nel 1999 e la cui identità del padre è stata svelata solo di recente.

Lory Del Santo, il suicidio del figlio Loren

Nel 2018 Loren si è suicidato. Il ragazzo soffriva di anedonia, un disturbo che porta all’incapacità, totale o parziale, di provare soddisfazione, appagamento od interesse per qualunque cosa.

Loren ha finito per dissociarsi dalla realtà: “Lui era perfetto ma aveva delle caratteristiche che, se non le conosci, credi siano della sua personalità, mentre invece sono sintomi della sua malattia”.

Lory Del Santo ha sofferto molto ed ha saputo rialzarsi: “Forse è meglio che sia successo, ed è per questo che mi sono un po’ calmata. Ci sono malattie che non tornano mai indietro (…)Lui ha vissuto il meglio che poteva e io gli ho dato tutto, non ho nessun rimpianto” (fonte: Di Lei, RaiPlay, La Nostra Tv).