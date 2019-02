Lory Del Santo svela: “Dopo la morte di mio figlio…”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Ora”, Lory Del Santo parla della sua discussa partecipazione al “Grande Fratello Vip” poco dopo la morte del figlio: “Ho ragionato per ore, per giorni, per provare a capire cosa fosse meglio. Non è stato affatto facile, sia in considerazione dello stato emotivo in cui mi trovavo, sia perché tutti mi avevano detto che avrei riscontrato l’ostilità della gente per la mia scelta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip”.

La Del Santo prova anche a spiegare il modo con cui ha provato ad affrontare il dolore per la scomparsa prematura del figlio: “Ho cercato di trovare la pace ritirandomi nel silenzio delle montagne. I luoghi solitari si addicono meglio al mio stato d’animo. Ora vivo in un momento di totale anestesia: vivo come indifferente, un po’ a tutto quello che ruota attorno a me. È una sensazione strana, come se mi fossi tolta di mezzo pur restando a girare sulla giostra della vita”.

Infine un pensiero per Walter Nudo vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: “Walter aveva un atteggiamento di estremo equilibrio, tenendo un piede dentro il gruppo e uno fuori. Questo gli ha consentito di essere e restare molto obiettivo”