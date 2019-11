Lory del Santo: “Roberto Mancini? Siamo stati insieme solo una volta”

ROMA – Intervistata da Piero Chiambretti, ospite nel salotto de La Repubblica delle Donne, Lory del Santo conferma di aver avuto una breve, brevissima, storia con il CT dell’Italia Roberto Mancini.

Lory Del Santo, d’altronde, lo aveva già spiegato a Un Giorno da Pecora:

“Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c’era anche Vialli. Erano lì. Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano… – aveva rivelato la Del Santo – .Si, lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo”.

“Ogni tanto – le ha chiesto la Chiambretti – lei tira fuori storie del suo passato. Recentemente ha parlato del ct della Nazionale, Mancini, che le stava appiccicato marcandola a uomo. Faceva anche fallo?”.

“Beh – ha risposto la del Santo – ci sono dei momenti in cui non ci si può negare nulla. Diciamo che si va in fondo perché è la circostanza che lo richiede. Sì, sono stata con Mancini, ma solo per una volta. Per provare…”.

“Per provare cosa? – chiede Chiambretti prima di arrendersi – Poi me lo dice, non lo voglio sapere”.

Fonte: La Repubblica delle Donne.