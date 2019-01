ROMA – Lory Del Santo, ospite del programma Vieni da me, ha raccontato un episodio inedito della sua vita, ultimamente al centro delle cronache per la tragica morte del figlio e la successiva partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ripercorrendo il suo passato, l’attrice ha svelato di essere stata arrestata da ragazza “per errore”. L’episodio è avvenuto quando aveva 19 anni e, appena arrivata a Roma, si è trovata protagonista suo malgrado di un equivoco.

“Mi è successa questa disgrazia che mi hanno arrestato. Per errore, al posto di un’altra”, ha ricordato Lory Del Santo intervistata da Caterina Balivo: “Dicevano che c’era una testimone che era segreta al momento e diceva che io avessi commesso non so quali drammi. […] Ho dovuto aspettare solo l’incontro. […] Ci sono rimasta neanche dieci giorni. Neanche sapevo che bisognava avere un avvocato”.

“Quando finalmente è stato fissato l’incontro con questa donna che doveva essere la mia accusatrice non mi ha riconosciuto. Mi hanno rilasciata all’istante”, ha aggiunto ancora Lory.