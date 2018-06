ROMA – Lee Ridley, nome d’arte Lost Voice Guy, ha infranto più di un tabù con la sua sola presenza, letteralmente, al Britain’s Got Talent, il talent show più famoso del Regno Unito. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il ragazzo, affetto da una forma di paralisi cerebrale fin dalla nascita, alla fine è risultato vincitore, commuovendo schiere di fans sui social. Ed è la prima volta che al BGT a imporsi è un artista che non balli o non canti, la prima volta di un comico.

Alla serata finale si è presentato con una maglietta dove c’era scritto “Ero disabile prima che diventasse fico esserlo”, il ragazzo dalla voce perduta infatti comunica con tutto tranne che con la voce. Intrattiene ospiti e pubblico con il solo ausilio di una tastiera dove rapidamente scrive battute a raffica che poi un ripetitore vocale si incarica di tradurre.

A 37 anni è il suo momento di gloria, e una speranza per chiunque sia afflitto da qualche disabilità: niente è impossibile, prossimamente Lee si esibirà davanti alla regina Elisabetta nel classico Royal Variety Performance. Non teme nulla, alla finale si è fatto ricoprire da uno strato di trucco sul volto per mascherare i postumi di una brutta caduta. Il suo coraggio è fonte d’ispirazione per tutti.