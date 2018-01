LOTTERIA ITALIA 2018 – A Carlo Verdone è stato abbinato il primo premio della Lottera Italia, da 5 milioni, nel corso del programma “I Soliti ignoti”. Che poi esclama: “Bel numero”. Bel numero, Q 067777, soprattutto per il fortunato possessore del tagliando, acquistato ad Anagni, in provincia di Frosinone.

Ecco, dunque, i biglietti estratti e le relative vincite:

· 5 milioni di euro alla serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone);

· 2,5 milioni di euro serie P numero 245714 venduto a Milano;

· 1,5 milioni di euro alla serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino);

· 1 milione alla serie P numero 462926 venduto a Pinerolo (Torino).

· 500mila euro alle serie D numero 243750 venduto a Roma.