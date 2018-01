Lotteria Italia 2018, DIRETTA TV E STREAMING: dove vedere l’estrazione

ROMA – Sabato 6 gennaio avverrà la tradizionale estrazione della Lotteria Italia. L’estrazione andrà in onda in diretta su Rai 1. Questo il link per seguire l’evento in streaming. L’estrazione sarà seguita in diretta durante il programma “I soliti Ignoti” condotto da Amadeus e che andrà in onda a partire dalle 20.35.

Ad oggi sono stati venduti circa 8,6 milioni di biglietti. Il primo premio è da 5 milioni di euro.

L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, con ingresso da via Anicia 11/b nella sala delle Lotterie nazionali, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.