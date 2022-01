Lotteria Italia 2022, estrazione 6 gennaio: dove vederla in diretta tv. L’estrazione finale, come da tradizione, andrà in diretta televisiva su Rai 1. Quest’anno la trasmissione scelta è i Soliti ignoti condotta da Amadeus, volto anche del prossimo festival di Sanremo, che per l’occasione verrà ribattezzata “Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia”. Il programma andrà in onda giovedì 6 gennaio 2022, dalle 20.30, in diretta dallo storico Teatro delle Vittorie. Oltre che su Rai 1 sarà possibile anche sintonizzarsi su Rai Play in streaming.

Estrazione Lotteria Italia 2022 a I Soliti Ignoti

All’estrazione dei biglietti vincenti sarà abbinato un gioco ad hoc. Il suo nome è “Insoliti noti”. Cinque personaggi noti dello spettacolo dovranno indovinare, grazie alle informazioni fornite da Amadeus, alcuni loro “colleghi”, utilizzando delle fotografie che li ritraggono da bambini. In base al punteggio ottenuto dai singoli vip verrà stilato l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti durante la serata. Chi otterrà il risultato migliore verrà “accoppiato” al primo premio e così via.

Per questa edizione, infatti, risultano al momento essere finiti nelle mani degli italiani 6 milioni 346mila 345 tagliandi, contro i 4 milioni 546mila 717 dello stesso periodo dello scorso anno, con una crescita del +39,6%. L’ultimo giorno buono per acquistare i tagliandi era ieri, lunedì 3 gennaio. Numeri davvero importanti per la Lotteria Nazionale più antica del nostro Paese.

I premi

Il primo premio è di 5 milioni di euro. Seguono altri quattro premi di prima categoria: da due milioni di euro, da un milione di euro e via a scalare. L’importo di eventuali premi di categorie inferiori verrà stabilito dal Comitato che sovrintende all’estrazione.

Come riscuotere i premi

I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall’estrazione finale. L’elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta.

Lotteria Italia 2022, boom di vendita di biglietti

La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +28,1% (da 3,3 a 4,3 milioni). I biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +24,4% rispetto ai 2,6 milioni del 2020, mentre i tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del +47,7%, da 638.780 a 943.320.

Valore sempre più in crescita anche per i distributori locali (+58,2%), mentre la voce “altri distributori” viaggia con il +94,6% di vendita. In autogrill e stazioni di servizio, per esempio, si registra una crescita record del +107%. Da notare che in Autogrill e stazioni di servizio vengono venduti circa il 12% dei biglietti totali (erano l’8% nella scorsa edizione).