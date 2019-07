ROMA – “Barcellona è a Roma?”, chiede una concorrente. “Barcellona è in Italia”, risponde l’altra. Tra alcune delle partecipanti al reality britannico Love Island, per quanto riguarda la geografia la confusione regna sovrana e si sono esposte a una figuraccia.

A “Love Island”, un gruppo di giovani single è in vacanza su un’isola tropicale in cerca d’amore e romanticismo. Qualora si formasse una coppia in grado di superare l’estate, i due innamorati ricevono 50.000 sterline in premio.

I fan britannici dello show ritengono che dopo le perplessità su quale fosse la capitale italiana espresse da Belle Hassan, 21 anni, Joanna Chimonides, 22 anni, e Jourdan Riane, 24 anni, alcuni concorrenti abbiano maggiori possibilità di trovare un partner.

Su Twitter alcuni utenti hanno scritto di essere “sinceramente preoccupati” per la mancanza di nozioni base di geografia. La conversazione tra le partecipanti che è esilarante. Belle, dice:”Abbiamo chiarito che Edimburgo è effettivamente in Scozia” e Joanna sorpresa esclama:”Davvero?”.

“Certo e sapevi che Dublino è in Irlanda?” chiede Belle. Ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere:”L’Italia è a Roma o Roma è in Italia?” chiede Belle. A quel punto, orgogliosa di conoscere la risposta, Jourdan dice:”Roma è in Italia, Roma è la capitale d’Italia”.

Ma Belle, sospettosa, interviene chiedendo:”Barcellona è a Roma?” e Jourdan impassibile risponde:”Barcellona è in Italia”. “Pensavo fosse una città spagnola” ha ribattuto Belle. Assolutamente sconcertati, i fan della serie che riscuote molto successo, su Twitter hanno scritto decine di commenti.

“OMG, non è nemmeno divertente ed è sinceramente preoccupante”, ha scritto uno. Un altro ha aggiunto: “La gente ride e lo trova divertente ma è preoccupante. Le persone oggi aspirano ad essere questa me**a anziché qualcosa di buono. Il mondo sta andando a rotoli”. Altri hanno commentato:”Sembrano pronte per la carriera d’influencer” o “Mia figlia di 11 anni ne sa più di queste ragazze”. (Fonte: Daily Mail)