Love Island Italia, Rebeca e Wolf i vincitori della prima edizione. Quando ci sarà la seconda?

Si è conclusa la prima stagione di Love Island Italia, il dating show interattivo condotto da Giulia De Lellis: a trionfare sono Rebeca e Wolf. Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf portano a casa i 20mila euro di montepremi, nella finale resa disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Discovery + domenica 4 luglio.

Chi sono i due vincitori di Love Island Italia

Rebeca De Filippo ha 23 anni e vive a Milano. Ha lavorato come assistente alle vendite in un negozio, ma ha poi perso il lavoro. Dopo l’iniziale interesse per Cesare, si è legata a Wolf. Yeven Wolf ha 26 anni, è nato in Ucraina ma si è trasferito a Pistoia a 3 anni. Si definisce uno spirito libero, e ama praticare lo yoga tantrico (si è scelto il nome Wolf ispirato al suo animale totem, il lupo). Dopo aver fatto rugby e la guardia del corpo, lavora come skipper.

La De Lellis entra per l’ultima volta in villa, facendo ripercorrere alle coppie i loro momenti più intensi in attesa di conoscere i vincitori. Wolf e Rebeca sono la coppia più amata dal pubblico, che consegna loro il primo posto in classifica e il rispettivo montepremi di 20mila euro. Wolf è scelto per pescare una delle buste, che permettono alla coppia di uscire insieme dal programma.

La seconda stagione di Love Island Italia

Già confermata intanto la seconda edizione di Love Island: “È il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma. Più del 50% dei sottoscritti ha visto tutte le puntate”, ha spiegato Laura Carafoli, di Discovery, specificando che verrà chiesto all’influencer Giulia De Lellis di condurre anche la nuova stagione.