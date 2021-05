Barbara D’Urso è tornata a parlare della vicenda di Luana D’Orazio, la 22enne morta in un incidente sul lavoro, in un’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Luana era mamma di un bimbo di 5 anni.

Luana D’Orazio, il racconto della mamma a Pomeriggio Cinque

Ospite in collegamento a Pomeriggio Cinque, la mamma della giovane vittima sul lavoro, ha ricordato la figlia: “Luana era solare, giocava col bimbo, aiutava me. cantava, ballava, sorrideva, scherzava. Era semplice. Mi diceva ‘chissà se Barbara D’Urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione’. Quel giorno ci dovevamo vedere verso le 14.15, era il mio compleanno. Lei mi aveva detto ‘mamma prepara il tiramisù, così stasera si festeggia’. Dopo pranzo, mio marito si è andato a riposare. Mio figlio Luca con mio nipote guardavano la tv. Alle 14.40, i carabinieri suonano. Non volevo aprire, avevo capito. Ho chiesto loro se potevano ridarmela, ho solo appreso che era successo in mattinata alle dieci. Si era impigliata nella macchina. Il collega pensava fosse andata in bagno. Dopo un po’ ha sentito uno strano rumore e ha trovato Luana nella macchina. Al piccolino ho detto che la mamma non c’è più, ma lei non voleva lasciarlo. Quando la vuole sentire, si può mettere la manina sul cuore”.

Barbara D’Urso in lacrime per la morte di Luana

Barbara D’Urso, ascoltando questo racconto, è scoppiata in lacrime. La conduttrice, rivolgendosi direttamente alla donna, ha cercato di confortarla: “Hai un grande compito, hai un altro figlio e un piccolino da crescere. Non sai quanto mi arriva questo dolore. Sono a disposizione quando hai bisogno”.